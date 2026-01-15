Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Сибири» подробно рассказали о назначении Люзенкова главным тренером команды

В «Сибири» подробно рассказали о назначении Люзенкова главным тренером команды
Комментарии

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов прокомментировал утверждение Ярослава Люзенкова главным тренером команды.

«Прошёл попечительский совет, на котором Люзенков выступил с отчётом о проделанной работе за два месяца, также он рассказал о сегодняшнем состоянии команды и своём видении будущего команды.

Это удовлетворило членов попечительского совета, я предложил его утвердить главным тренером, предложение было принято единогласно. Срок контракта — до конца сезона. После сезона будет проведён более глубокий анализ работы Люзенкова как в качестве исполняющего обязанности главного тренера, так и уже главного тренера. То есть временной отрезок работы Ярослава Игоревича составит уже не два, а пять месяцев.

Совет длился более часа, задавалось много вопросов. Высказались практически все его члены, спрашивали, в какой хоккей будет играть «Сибирь», как будет команда строиться, по какому принципу, как Люзенков это видит. Все переживают, все хотят убедиться, что мы делаем правильный выбор при назначении главного тренера», — цитирует Крутохвостова ТАСС.

Материалы по теме
Официально
«Сибирь» утвердила Ярослава Люзенкова главным тренером команды
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android