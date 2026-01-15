В «Сибири» подробно рассказали о назначении Люзенкова главным тренером команды

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов прокомментировал утверждение Ярослава Люзенкова главным тренером команды.

«Прошёл попечительский совет, на котором Люзенков выступил с отчётом о проделанной работе за два месяца, также он рассказал о сегодняшнем состоянии команды и своём видении будущего команды.

Это удовлетворило членов попечительского совета, я предложил его утвердить главным тренером, предложение было принято единогласно. Срок контракта — до конца сезона. После сезона будет проведён более глубокий анализ работы Люзенкова как в качестве исполняющего обязанности главного тренера, так и уже главного тренера. То есть временной отрезок работы Ярослава Игоревича составит уже не два, а пять месяцев.

Совет длился более часа, задавалось много вопросов. Высказались практически все его члены, спрашивали, в какой хоккей будет играть «Сибирь», как будет команда строиться, по какому принципу, как Люзенков это видит. Все переживают, все хотят убедиться, что мы делаем правильный выбор при назначении главного тренера», — цитирует Крутохвостова ТАСС.