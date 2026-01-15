«Нефтехимик» одержал четвёртую победу подряд, оказавшись сильнее «Барыса» в Астане
Поделиться
В Астане, Казахстан, на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Барысом» и нижнекамским «Нефтехимиком». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2026, четверг. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
0 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Точилкин (Федотов, Хоружев) – 05:07 (5x5)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Единственную шайбу во встрече на шестой минуте первого периода забросил Герман Точилкин с передач Максима Федотова и Никиты Хоружева.
Для нижнекамской команды данная победа стала четвёртой подряд. Для «Барыса» же данное поражение оказалось пятым кряду.
В следующей игре Континентальной хоккейной «Барыс» сыграет дома с ЦСКА 17 января. «Нефтехимик» в этот же день встретится с «Сибирью» в Новосибирске.
Комментарии
- 15 января 2026
-
20:23
-
20:12
-
19:42
-
19:20
-
19:09
-
18:52
-
18:24
-
18:08
-
17:50
-
17:31
-
17:14
-
16:58
-
16:40
-
16:19
-
16:12
-
15:55
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:50
-
14:30
-
14:29
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:25
-
13:10
-
12:55
-
12:40
-
12:25
-
12:10
-
11:50
-
11:20
-
10:55
-
10:20