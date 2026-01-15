«Нефтехимик» одержал четвёртую победу подряд, оказавшись сильнее «Барыса» в Астане

В Астане, Казахстан, на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Барысом» и нижнекамским «Нефтехимиком». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Единственную шайбу во встрече на шестой минуте первого периода забросил Герман Точилкин с передач Максима Федотова и Никиты Хоружева.

Для нижнекамской команды данная победа стала четвёртой подряд. Для «Барыса» же данное поражение оказалось пятым кряду.

В следующей игре Континентальной хоккейной «Барыс» сыграет дома с ЦСКА 17 января. «Нефтехимик» в этот же день встретится с «Сибирью» в Новосибирске.