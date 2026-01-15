Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сушинский: Шипачёв по влиянию для КХЛ — как Уэйн Гретцки для НХЛ

Сушинский: Шипачёв по влиянию для КХЛ — как Уэйн Гретцки для НХЛ
Комментарии

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский высказался о рекордном 1000-м очке нападающего минского «Динамо» Вадима Шипачёва.

«Рекорд Шипачёва — событие, которого ждали годами. Я думаю, что подобного рекорда мы будем ждать долго, если когда-то дождёмся. Он по влиянию для КХЛ — как Уэйн Гретцки для НХЛ, они оба рекордсмены и там и там», — приводит слова Сушинского «Советский спорт».

38-летний форвард отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Адмиралом» (2:1) и установил уникальное достижение в КХЛ. В текущем сезоне на счету Шипачёва 20 очков в 40 встречах — девять голов и 11 результативных передач.

Материалы по теме
Фото
Вадиму Шипачёву вручили перстень за 1000 очков в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android