Сушинский: Шипачёв по влиянию для КХЛ — как Уэйн Гретцки для НХЛ

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский высказался о рекордном 1000-м очке нападающего минского «Динамо» Вадима Шипачёва.

«Рекорд Шипачёва — событие, которого ждали годами. Я думаю, что подобного рекорда мы будем ждать долго, если когда-то дождёмся. Он по влиянию для КХЛ — как Уэйн Гретцки для НХЛ, они оба рекордсмены и там и там», — приводит слова Сушинского «Советский спорт».

38-летний форвард отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Адмиралом» (2:1) и установил уникальное достижение в КХЛ. В текущем сезоне на счету Шипачёва 20 очков в 40 встречах — девять голов и 11 результативных передач.