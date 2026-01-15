Дубли Родевальда и Ефремова помогли «Салавату Юлаеву» победить «Ладу»

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Ладой» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На четвёртой минуте первого периода Джек Родевальд открыл счёт во встрече. На восьмой минуте периода Владислав Ефремов удвоил преимущество «Салавата Юлаева». На 16-й минуте периода Александр Жаровский сделал счёт 3:0. В началё второго периода Райли Савчук одну шайбу отыграл. На восьмой минуте периода Владислав Ефремов сделал счёт 4:1, оформив дубль. В середине третьего периода Джек Родевальд довёл счёт до крупного, забросив свою вторую шайбу в игре. На 17-й минуте периода Райли Савчук забил второй гол в составе «Лады».

В следующей игре Континентальной хоккейной «Лада» сыграет дома с «Сочи» 18 января. «Салават Юлаев» 17 января встретится с «Автомобилистом» в гостях.