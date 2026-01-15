Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Галлан не сумел справиться с новыми реалиями». Фетисов — об уходе Жерара из «Шанхая»

«Галлан не сумел справиться с новыми реалиями». Фетисов — об уходе Жерара из «Шанхая»
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов высказался об уходе канадского специалиста Жерара Галлана с поста главного тренера «Шанхайских Драконов».

— Может ли уход из лиги такого именитого тренера, как Галлан, негативно сказаться на имидже КХЛ и «Шанхайских Драконов»?
— А чего вы так за него переживаете? Ну, не доработал… Команда неплохо начала, но все специалисты понимали, что без предсезонки будет провал. Всё‑таки КХЛ — другая лига, где есть большая предсезонная подготовка и много чего ещё. Наверное, Галлан не сумел справиться с новыми реалиями. Но думаю, найдут для «Драконов» нового тренера, — цитирует Фетисова «Матч ТВ».

Материалы по теме
Жерар Галлан провёл восемь дней в российской больнице из-за повышенного давления
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android