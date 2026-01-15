«Галлан не сумел справиться с новыми реалиями». Фетисов — об уходе Жерара из «Шанхая»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов высказался об уходе канадского специалиста Жерара Галлана с поста главного тренера «Шанхайских Драконов».

— Может ли уход из лиги такого именитого тренера, как Галлан, негативно сказаться на имидже КХЛ и «Шанхайских Драконов»?

— А чего вы так за него переживаете? Ну, не доработал… Команда неплохо начала, но все специалисты понимали, что без предсезонки будет провал. Всё‑таки КХЛ — другая лига, где есть большая предсезонная подготовка и много чего ещё. Наверное, Галлан не сумел справиться с новыми реалиями. Но думаю, найдут для «Драконов» нового тренера, — цитирует Фетисова «Матч ТВ».