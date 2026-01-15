Никитин — о поражении от «Авангарда»: на фоне такого соперника многое видишь о команде

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о поражении от «Авангарда» (1:2) в Омске.

«Авангард» заслужил победу. У нас не получилось всю игру сыграть целостно, были моменты, которые привели к поражению. Сама игра была неплохая, на фоне такого соперника многое видишь о своей команде. Почему удался, по сути, только второй период? Мы были не на 100% в фокусе, инициатива переходила, такому сопернику, как «Авангард», не нужно лишний раз давать шайбу.

Недостаточно создали сегодня, чтобы такого вратаря, как Серебряков, заставить ошибаться. Ждать чуда было наивно, мы сегодня были недостаточно последовательны», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.