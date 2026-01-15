Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никитин — о поражении от «Авангарда»: на фоне такого соперника многое видишь о команде

Никитин — о поражении от «Авангарда»: на фоне такого соперника многое видишь о команде
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о поражении от «Авангарда» (1:2) в Омске.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Шарипзянов (Потуральски, Маклауд) – 09:09 (5x5)     1:1 Полтапов (Патрихаев, Соркин) – 24:33 (5x5)     2:1 Войнов (Лажуа, Рашевский) – 40:49 (5x5)    

«Авангард» заслужил победу. У нас не получилось всю игру сыграть целостно, были моменты, которые привели к поражению. Сама игра была неплохая, на фоне такого соперника многое видишь о своей команде. Почему удался, по сути, только второй период? Мы были не на 100% в фокусе, инициатива переходила, такому сопернику, как «Авангард», не нужно лишний раз давать шайбу.

Недостаточно создали сегодня, чтобы такого вратаря, как Серебряков, заставить ошибаться. Ждать чуда было наивно, мы сегодня были недостаточно последовательны», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Видео
«Авангард» одолел дома ЦСКА, прервав победную серию армейцев
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android