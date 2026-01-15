Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Уверен, что у ребят взыграет самолюбие». Никитин — о низкой результативности игроков ЦСКА

«Уверен, что у ребят взыграет самолюбие». Никитин — о низкой результативности игроков ЦСКА
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о низкой результативности игроков армейского клуба.

«В начале сезона объясняли Прохору Полтапову, что у него идёт адаптация, понадобится время. Сейчас он добавил при игре в обороне, намного качественнее выглядит. Через это все без исключения проходят, многие ребята теряют бомбардирские навыки, тут всё зависит от работы.

Молчат все форварды, кроме Полтапова? Самолюбие у нормального спортсмена всегда есть, я уверен в своих ребятах, уверен, что оно взыграет. Гол – непростая «химия», удача должна повернуться лицом. Мы находимся в процессе», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Никитин — о поражении от «Авангарда»: на фоне такого соперника многое видишь о команде
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android