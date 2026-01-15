«Уверен, что у ребят взыграет самолюбие». Никитин — о низкой результативности игроков ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о низкой результативности игроков армейского клуба.

«В начале сезона объясняли Прохору Полтапову, что у него идёт адаптация, понадобится время. Сейчас он добавил при игре в обороне, намного качественнее выглядит. Через это все без исключения проходят, многие ребята теряют бомбардирские навыки, тут всё зависит от работы.

Молчат все форварды, кроме Полтапова? Самолюбие у нормального спортсмена всегда есть, я уверен в своих ребятах, уверен, что оно взыграет. Гол – непростая «химия», удача должна повернуться лицом. Мы находимся в процессе», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.