Никитин: ЦСКА разбирал «Авангард», но пропустил два типичных гола. Мало знать соперника

Никитин: ЦСКА разбирал «Авангард», но пропустил два типичных гола. Мало знать соперника
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после поражения от «Авангарда» (1:2) рассказал о подготовке армейского клуба ко встрече в Омске.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Шарипзянов (Потуральски, Маклауд) – 09:09 (5x5)     1:1 Полтапов (Патрихаев, Соркин) – 24:33 (5x5)     2:1 Войнов (Лажуа, Рашевский) – 40:49 (5x5)    

«Понятно, что «Авангард» другой, нежели в прошлом сезоне. Однако тут дело в том, что в плей-офф ребята качественнее прислушиваются к игре соперника, а в регулярке это тяжело сделать. С ума можно сойти, если каждого соперника в деталях разбирать. Но сегодня вот разбирали, однако пропустили два гола, типичных для Омска. Хотя вроде опытные ребята были на льду. Тут мало знать соперника, нужно уметь противостоять ему», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Никитин — о поражении от «Авангарда»: на фоне такого соперника многое видишь о команде
