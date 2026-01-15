Никитин: ЦСКА разбирал «Авангард», но пропустил два типичных гола. Мало знать соперника

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после поражения от «Авангарда» (1:2) рассказал о подготовке армейского клуба ко встрече в Омске.

«Понятно, что «Авангард» другой, нежели в прошлом сезоне. Однако тут дело в том, что в плей-офф ребята качественнее прислушиваются к игре соперника, а в регулярке это тяжело сделать. С ума можно сойти, если каждого соперника в деталях разбирать. Но сегодня вот разбирали, однако пропустили два гола, типичных для Омска. Хотя вроде опытные ребята были на льду. Тут мало знать соперника, нужно уметь противостоять ему», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.