Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никитин — о задачах ЦСКА: я привык работать ежедневно и не задавать руководству вопросы

Никитин — о задачах ЦСКА: я привык работать ежедневно и не задавать руководству вопросы
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после поражения от «Авангарда» (1:2) высказался о задачах армейского клуба в сезоне.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Шарипзянов (Потуральски, Маклауд) – 09:09 (5x5)     1:1 Полтапов (Патрихаев, Соркин) – 24:33 (5x5)     2:1 Войнов (Лажуа, Рашевский) – 40:49 (5x5)    

«Мы не мечтаем, мы усердно трудимся. Я верю, что наша команда может выигрывать. Я давно привык работать ежедневно и не задавать руководству вопросы. Вера в то, что делаешь, всегда даёт результат», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

ЦСКА с 54 очками после 47 сыгранных матчей занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В следующей игре армейский клуб встретится с «Барысом» в Астане 17 января.

Ранее Игорь Никитин рассказал о подготовке армейского клуба ко встрече в Омске.

Материалы по теме
Никитин: ЦСКА разбирал «Авангард», но пропустил два типичных гола. Мало знать соперника
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android