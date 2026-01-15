Никитин — о задачах ЦСКА: я привык работать ежедневно и не задавать руководству вопросы

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после поражения от «Авангарда» (1:2) высказался о задачах армейского клуба в сезоне.

«Мы не мечтаем, мы усердно трудимся. Я верю, что наша команда может выигрывать. Я давно привык работать ежедневно и не задавать руководству вопросы. Вера в то, что делаешь, всегда даёт результат», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

ЦСКА с 54 очками после 47 сыгранных матчей занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В следующей игре армейский клуб встретится с «Барысом» в Астане 17 января.

Ранее Игорь Никитин рассказал о подготовке армейского клуба ко встрече в Омске.