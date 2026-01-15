Ги Буше: ЦСКА нашёл свою игру. Он становится похож на «Локомотив» из прошлого сезона

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о победной встрече с ЦСКА (2:1) в Омске.
«Это был матч плей-офф. Такое нам нравится, таким хоккей и должен быть. Противостоял серьёзный соперник, ЦСКА нашёл свою игру в последнее время, они идут уверенно и сплочённо. Они начинают быть похожими на «Локомотив» из прошлого сезона. Нам нужно было сегодня действовать дисциплинированно, но в силовой манере, и мы очень хорошо постарались, совершив 48 силовых приёмов. В двух прошлых матчах мы проиграли, хотя заслуживали большего. В какой-то степени это деморализует команду, однако я доволен нашей реакцией. Да, были 10 минут во втором периоде, когда мы создали себе проблемы, но в остальном мы провели отличный матч», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
