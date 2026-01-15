Скидки
Ги Буше: ЦСКА нашёл свою игру. Он становится похож на «Локомотив» из прошлого сезона

Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о победной встрече с ЦСКА (2:1) в Омске.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Шарипзянов (Потуральски, Маклауд) – 09:09 (5x5)     1:1 Полтапов (Патрихаев, Соркин) – 24:33 (5x5)     2:1 Войнов (Лажуа, Рашевский) – 40:49 (5x5)    

«Это был матч плей-офф. Такое нам нравится, таким хоккей и должен быть. Противостоял серьёзный соперник, ЦСКА нашёл свою игру в последнее время, они идут уверенно и сплочённо. Они начинают быть похожими на «Локомотив» из прошлого сезона. Нам нужно было сегодня действовать дисциплинированно, но в силовой манере, и мы очень хорошо постарались, совершив 48 силовых приёмов. В двух прошлых матчах мы проиграли, хотя заслуживали большего. В какой-то степени это деморализует команду, однако я доволен нашей реакцией. Да, были 10 минут во втором периоде, когда мы создали себе проблемы, но в остальном мы провели отличный матч», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

