«Мы уже не рассчитываем на судей». Ги Буше высказался о драке Костина в матче с ЦСКА

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал драку форварда Клима Костина во встрече с ЦСКА (2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Шарипзянов (Потуральски, Маклауд) – 09:09 (5x5)     1:1 Полтапов (Патрихаев, Соркин) – 24:33 (5x5)     2:1 Войнов (Лажуа, Рашевский) – 40:49 (5x5)    

«Объяснил ли судья отсутствие штрафа игроку ЦСКА после эпизода с Котляревским? Никаких объяснений не было, и в этом огромная разница с судейством в НХЛ. Здесь почти никогда не происходит объяснений. Действия Костина, полезшего в драку? На 100% поддерживаю действия Клима, за партнёра необходимо вступаться. Драки ради драки я не приветствую, а вот на не очень хорошие приёмы соперников необходимо отвечать, показывать, что никто не может так обходиться с нашими игроками. Мы уже не рассчитываем на судей, наши хоккеисты должны сами принимать решения в таких ситуациях», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

