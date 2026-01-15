«Мы уже не рассчитываем на судей». Ги Буше высказался о драке Костина в матче с ЦСКА

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал драку форварда Клима Костина во встрече с ЦСКА (2:1).
«Объяснил ли судья отсутствие штрафа игроку ЦСКА после эпизода с Котляревским? Никаких объяснений не было, и в этом огромная разница с судейством в НХЛ. Здесь почти никогда не происходит объяснений. Действия Костина, полезшего в драку? На 100% поддерживаю действия Клима, за партнёра необходимо вступаться. Драки ради драки я не приветствую, а вот на не очень хорошие приёмы соперников необходимо отвечать, показывать, что никто не может так обходиться с нашими игроками. Мы уже не рассчитываем на судей, наши хоккеисты должны сами принимать решения в таких ситуациях», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 15 января 2026
