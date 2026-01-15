Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Авангарда» — о победе над ЦСКА: нудная немного игра, но мы приняли бой

Форвард «Авангарда» — о победе над ЦСКА: нудная немного игра, но мы приняли бой
Комментарии

Нападающий «Авангарда» Михаил Котляревский прокомментировал победный матч с ЦСКА (2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Шарипзянов (Потуральски, Маклауд) – 09:09 (5x5)     1:1 Полтапов (Патрихаев, Соркин) – 24:33 (5x5)     2:1 Войнов (Лажуа, Рашевский) – 40:49 (5x5)    

«Классная игра, тяжёлый соперник. Нудная немного, напряжённая игра, но мы приняли бой и победили классно, я считаю. Сыграли на свой максимум. Встречались две системные команды, все в обороне умеют здорово действовать. Не скажу, что в третьем периоде был открытый хоккей. Мы забили, ЦСКА полетел отыгрываться, стали раскрываться, у нас появились моменты. Не думаю, что на меня была персональная охота, все в тело играют, не было какой-то личностной подоплёки. ЦСКА был лучше во втором периоде? Да там в принципе такой тренер, что они из года в год забирают второй период. Мы были готовы к этому, но допустили ошибки, позволили им что-то сделать. Учтём на будущее», — передаёт слова Котляревского корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Видео
«Мы уже не рассчитываем на судей». Ги Буше высказался о драке Костина в матче с ЦСКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android