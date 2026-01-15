Форвард «Авангарда» — о победе над ЦСКА: нудная немного игра, но мы приняли бой

Нападающий «Авангарда» Михаил Котляревский прокомментировал победный матч с ЦСКА (2:1).

«Классная игра, тяжёлый соперник. Нудная немного, напряжённая игра, но мы приняли бой и победили классно, я считаю. Сыграли на свой максимум. Встречались две системные команды, все в обороне умеют здорово действовать. Не скажу, что в третьем периоде был открытый хоккей. Мы забили, ЦСКА полетел отыгрываться, стали раскрываться, у нас появились моменты. Не думаю, что на меня была персональная охота, все в тело играют, не было какой-то личностной подоплёки. ЦСКА был лучше во втором периоде? Да там в принципе такой тренер, что они из года в год забирают второй период. Мы были готовы к этому, но допустили ошибки, позволили им что-то сделать. Учтём на будущее», — передаёт слова Котляревского корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.