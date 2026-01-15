Скидки
Виктор Козлов назвал ключевой момент в победе «Салавата Юлаева» над «Ладой»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча с «Ладой» (5:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2026, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 5
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Родевальд (Ремпал, Стюарт) – 03:55 (5x4)     0:2 Ефремов (Комаров, Варлов) – 07:56 (5x5)     0:3 Жаровский – 15:06 (5x5)     1:3 Савчук (Михайлов, Юрчо) – 22:08 (5x5)     1:4 Ефремов (Кузнецов, Горшков) – 27:54 (5x5)     1:5 Родевальд (Ремпал, Стюарт) – 49:16 (5x3)     2:5 Савчук (Тянулин, Граовац) – 56:43 (5x5)    

– Хорошее начало было с нашей стороны. Ребята забили и реализовали большинство. Во втором периоде выстояли «3 на 5», такой ключевой, переломный момент. Правильно сыграли, дальше забили в большинстве. Тройка Влада Ефремова снова здорово сыграла. Большое спасибо нашим болельщикам, их было слышно сегодня.

– Сегодня поднимали стяг Сергея Михалёва. Вы же играли под его руководством в Уфе?
– Да, я и начинал в Тольятти, когда он был помощником здесь. Воспоминания о нём только положительные, он был золотым человеком, хороший психолог, ребята всегда играли за него. Очень приятно, что ему подняли стяг здесь, потому что я считаю, что он внёс огромную лепту в развитие тольяттинского хоккея, — цитирует Козлова сайт «Салавата Юлаева».

