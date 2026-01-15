Скидки
Главный тренер «Нефтехимика» высказался о победе с минимальным счётом в матче с «Барысом»

Комментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о победе во встрече с «Барысом» (1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2026, четверг. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
0 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Точилкин (Федотов, Хоружев) – 05:07 (5x5)    

– Получилась трудная, вязкая для нас игра. В принципе, она схожа с предыдущей встречей с «Ак Барсом». Тогда мы потратили много психологической энергии, сил. Сегодня нам тяжело давалось создание моментов, но такие игры сплачивают коллектив: ребята матереют и бьются друг за друга. Они – молодцы!

— Во втором матче кряду Ярослав Озолин оформляет «сухарь»…
– Он играет здорово, вся команда ему помогает. Так получилось, что поначалу Филипп Долганов играл много, а теперь из-за его травмы у Ярослава Озолина много игрового времени. Однако он этим правильно воспользовался.

– Если какие-то моменты, которые вы хотели бы улучшить?
– Всегда хочется играть лучше. Например, хочется больше контролировать шайбу, играть в атаке. Но это не всегда получается, ведь игра на игру не приходится.

– На протяжении всей встречи игроки не церемонились с хозяевами, всегда играли в стык…
– В принципе, хоккей – жёсткая игра. Если кто-то будет церемониться, то, думаю, он не достигнет какого-то результата. Особенно все команды обращают внимание на свой пятак, там всегда играют очень жёстко. Это, так скажем, родной дом, туда чужаков впускать нельзя. Сегодня мы играли как обычно. Вдобавок я не могу сказать, что противник играл мягко. На протяжении всего матча была силовая борьба, это нормально, — цитирует Гришина пресс-служба «Нефтехимика».

