Хет-трик Лишки помог «Северстали» дома победить минское «Динамо»
В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Северсталью» и минским «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:4.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2026, четверг. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
6 : 4
Динамо Мн
Минск
1:0 Лишка (Иванцов) – 09:04 (4x5) 1:1 Стась (Шипачёв, Лайл) – 09:34 (5x4) 2:1 Лишка (Абросимов, Рейнгардт) – 11:10 (5x5) 2:2 Пинчук (Лимож, Энас) – 12:02 (5x5) 2:3 Кузнецов (Энас, Смит) – 13:08 (5x4) 3:3 Танков (Веряев, Думбадзе) – 17:37 (5x5) 4:3 Абросимов (Лишка, Буренов) – 26:54 (5x4) 5:3 Лишка (Буренов, Иванцов) – 30:54 (5x4) 5:4 Хэмилтон (Энас, Лимож) – 33:27 (5x5) 6:4 Скоренов (Иванцов, Калдис) – 48:14 (5x5)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
В составе череповецкого клуба хет-триком отметился Адам Лишка, ещё по шайбе забросили Кирилл Танков, Руслан Абросимов, Александр Скоренов. У «Динамо» голы на свой счёт записали Андрей Стась, Виталий Пинчук, Сергей Кузнецов, Роб Хэмилтон.
В следующей игре Континентальной хоккейной «Северсталь» сразится в гостях с московским «Динамо» 19 января. Минчане встретятся с московскими одноклубниками 17 января в столице России.
