Хет-трик Лишки помог «Северстали» дома победить минское «Динамо»

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Северсталью» и минским «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В составе череповецкого клуба хет-триком отметился Адам Лишка, ещё по шайбе забросили Кирилл Танков, Руслан Абросимов, Александр Скоренов. У «Динамо» голы на свой счёт записали Андрей Стась, Виталий Пинчук, Сергей Кузнецов, Роб Хэмилтон.

В следующей игре Континентальной хоккейной «Северсталь» сразится в гостях с московским «Динамо» 19 января. Минчане встретятся с московскими одноклубниками 17 января в столице России.