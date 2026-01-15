Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Северсталь — Динамо Мн, результат матча 15 января 2026 года, счёт 6:4, КХЛ 2025/2026

Хет-трик Лишки помог «Северстали» дома победить минское «Динамо»
Комментарии

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Северсталью» и минским «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2026, четверг. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
6 : 4
Динамо Мн
Минск
1:0 Лишка (Иванцов) – 09:04 (4x5)     1:1 Стась (Шипачёв, Лайл) – 09:34 (5x4)     2:1 Лишка (Абросимов, Рейнгардт) – 11:10 (5x5)     2:2 Пинчук (Лимож, Энас) – 12:02 (5x5)     2:3 Кузнецов (Энас, Смит) – 13:08 (5x4)     3:3 Танков (Веряев, Думбадзе) – 17:37 (5x5)     4:3 Абросимов (Лишка, Буренов) – 26:54 (5x4)     5:3 Лишка (Буренов, Иванцов) – 30:54 (5x4)     5:4 Хэмилтон (Энас, Лимож) – 33:27 (5x5)     6:4 Скоренов (Иванцов, Калдис) – 48:14 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В составе череповецкого клуба хет-триком отметился Адам Лишка, ещё по шайбе забросили Кирилл Танков, Руслан Абросимов, Александр Скоренов. У «Динамо» голы на свой счёт записали Андрей Стась, Виталий Пинчук, Сергей Кузнецов, Роб Хэмилтон.

В следующей игре Континентальной хоккейной «Северсталь» сразится в гостях с московским «Динамо» 19 января. Минчане встретятся с московскими одноклубниками 17 января в столице России.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android