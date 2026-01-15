Скидки
Хоккей

Главный тренер «Барыса»: за пять игр мы забили пять голов, это катастрофа

Комментарии

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец высказался о минимальном поражении от «Нефтехимика» (0:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2026, четверг. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
0 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Точилкин (Федотов, Хоружев) – 05:07 (5x5)    

— В очередной раз, как в поездке, так и сейчас — сценарий один и тот же. Играем в атаке, играем активно, агрессивно, создаём много моментов. Мы, наверное, уже чемпионы по моментам, но голы, к сожалению, забить не можем. Реализация по-прежнему на нуле. Это самая главная проблема. Нужны голы в большинстве, нужны голы при игре «5 на 5». За пять игр мы забили пять голов. Это катастрофа. Нападающим надо задуматься и поискать в себе, в чём причина их невезения, их нерезультативности.

— Сегодня досталось Логвину, у него всё в порядке?
— Сегодня досталось всем болельщикам, досталось всем нам. Мы опять проиграли. Это хоккей. За счёт этого он заработал удаление, сделал то, что и должен делать профессиональный хоккеист.

— Большинство остаётся не лучшим компонентом. Ворота как заколдованные, извините. Вот сегодня даже было сколько моментов, однако шайба не идёт.
— Видимо, кто-то колдует против нас, но это шутка, конечно. Будем продолжать, будем тренироваться, делать тренировки, направленные на большинство. Чуть-чуть каждому из этих ребят не хватает. Надо поискать в себе эти моменты. Мы постоянно проводим собрания, видео смотрим, на тренировках остаёмся. К сожалению, исполнение по-прежнему на слабом уровне, — цитирует Кравца сайт «Барыса».

