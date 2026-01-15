Главный тренер «Вашингтона» поужинал с наставником «Сан-Хосе», ранее они работали вместе

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери пригласил наставника «Сан-Хосе Шаркс» Райана Варсофски к себе домой на ужин, сообщает журналист Том Гулитти на своей странице в социальной сети Х.

«Вчера вечером Варсофски ужинал в доме тренера «Кэпиталз» Спенсера Карбери. Варсофски был помощником Карбери в «Южной Каролине», они остаются хорошими друзьями. Варсофски сказал, что вчера вечером они немного поговорили о хоккее, о своих командах, в том числе о том, какие вратари выйдут на лёд в игре», — написал Гулитти.

Напомним, встреча между командами состоится в ночь на 16 января и начнётся в 3:00 мск.