Дмитрий Квартальнов: проблема обороны у минского «Динамо» сейчас остро стоит

Дмитрий Квартальнов: проблема обороны у минского «Динамо» сейчас остро стоит
Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о гостевом поражении от «Северстали» (4:6).

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2026, четверг. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
6 : 4
Динамо Мн
Минск
1:0 Лишка (Иванцов) – 09:04 (4x5)     1:1 Стась (Шипачёв, Лайл) – 09:34 (5x4)     2:1 Лишка (Абросимов, Рейнгардт) – 11:10 (5x5)     2:2 Пинчук (Лимож, Энас) – 12:02 (5x5)     2:3 Кузнецов (Энас, Смит) – 13:08 (5x4)     3:3 Танков (Веряев, Думбадзе) – 17:37 (5x5)     4:3 Абросимов (Лишка, Буренов) – 26:54 (5x4)     5:3 Лишка (Буренов, Иванцов) – 30:54 (5x4)     5:4 Хэмилтон (Энас, Лимож) – 33:27 (5x5)     6:4 Скоренов (Иванцов, Калдис) – 48:14 (5x5)    

— Результативный первый период. Проиграли второй. В общем-то, хотели перевернуть игру, но пропустили контратаку. Вратаря поменяли очень рано всё-таки, однако так и не нашли ключи к воротам. Пропустили много. Но я хочу сказать: на выезде четыре гола забить – это тоже хорошо. Проблема обороны у нас сейчас остро стоит.

— В первом перерыве, когда счёт был 3:3, на чём больше акцент команде делали: на атаке или обороне?
— Второй период – есть наложение смен, на эти вещи внимание обращали. Конечно, не удаляться. Забили нам. Но и мы забили, собственно, в большинстве. И нам. В общем-то, здесь не получилось.

— Можно как-то сравнить две игры в Череповце 8 января и сегодня?
— Думаю, сегодня Череповец очень здорово играл в атаке. Нагло, агрессивно. Сегодня был «духовитее», чем мы, — цитирует Квартальнова пресс-служба «Северстали».

