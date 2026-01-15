Дмитрий Квартальнов: проблема обороны у минского «Динамо» сейчас остро стоит

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о гостевом поражении от «Северстали» (4:6).
— Результативный первый период. Проиграли второй. В общем-то, хотели перевернуть игру, но пропустили контратаку. Вратаря поменяли очень рано всё-таки, однако так и не нашли ключи к воротам. Пропустили много. Но я хочу сказать: на выезде четыре гола забить – это тоже хорошо. Проблема обороны у нас сейчас остро стоит.
— В первом перерыве, когда счёт был 3:3, на чём больше акцент команде делали: на атаке или обороне?
— Второй период – есть наложение смен, на эти вещи внимание обращали. Конечно, не удаляться. Забили нам. Но и мы забили, собственно, в большинстве. И нам. В общем-то, здесь не получилось.
— Можно как-то сравнить две игры в Череповце 8 января и сегодня?
— Думаю, сегодня Череповец очень здорово играл в атаке. Нагло, агрессивно. Сегодня был «духовитее», чем мы, — цитирует Квартальнова пресс-служба «Северстали».
- 15 января 2026
-
23:40
-
23:35
-
23:26
-
23:10
-
22:53
-
22:46
-
22:30
-
22:07
-
22:00
-
21:34
-
21:15
-
20:56
-
20:50
-
20:47
-
20:42
-
20:39
-
20:38
-
20:36
-
20:23
-
20:12
-
19:42
-
19:20
-
19:09
-
18:52
-
18:24
-
18:08
-
17:50
-
17:31
-
17:14
-
16:58
-
16:40
-
16:19
-
16:12
-
15:55
-
15:30