Дмитрий Квартальнов: проблема обороны у минского «Динамо» сейчас остро стоит

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о гостевом поражении от «Северстали» (4:6).

— Результативный первый период. Проиграли второй. В общем-то, хотели перевернуть игру, но пропустили контратаку. Вратаря поменяли очень рано всё-таки, однако так и не нашли ключи к воротам. Пропустили много. Но я хочу сказать: на выезде четыре гола забить – это тоже хорошо. Проблема обороны у нас сейчас остро стоит.

— В первом перерыве, когда счёт был 3:3, на чём больше акцент команде делали: на атаке или обороне?

— Второй период – есть наложение смен, на эти вещи внимание обращали. Конечно, не удаляться. Забили нам. Но и мы забили, собственно, в большинстве. И нам. В общем-то, здесь не получилось.

— Можно как-то сравнить две игры в Череповце 8 января и сегодня?

— Думаю, сегодня Череповец очень здорово играл в атаке. Нагло, агрессивно. Сегодня был «духовитее», чем мы, — цитирует Квартальнова пресс-служба «Северстали».