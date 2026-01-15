Десятков — о поражении от «Салавата Юлаева»: у «Лады» абсолютно ничего не сработало

Главный тренер «Лады» Павел Десятков прокомментировал поражение в матче с «Салаватом Юлаевым» (2:5).

«Плохая игра с нашей стороны. Особо комментировать нечего. Сегодня у нас не сработало абсолютно ничего: грубо говоря, не выручили вратари, традиционно не сработало большинство, как оно должно сработать, плохо сыграли в меньшинстве. Получили абсолютно ненужное удаление, которое соперник реализовал. Если посмотреть на состав соперника, конечно, трудно сказать, что в начале сезона у них были проблемы с финансами – по подбору игроков, по их опыту, по мастерству. Они, конечно, выполнили и исполнили те моменты, которые мы им предоставили», — цитирует Десяткова сайт КХЛ.