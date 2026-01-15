Десятков — о поражении от «Салавата Юлаева»: у «Лады» абсолютно ничего не сработало
Главный тренер «Лады» Павел Десятков прокомментировал поражение в матче с «Салаватом Юлаевым» (2:5).
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2026, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 5
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Родевальд (Ремпал, Стюарт) – 03:55 (5x4) 0:2 Ефремов (Комаров, Варлов) – 07:56 (5x5) 0:3 Жаровский – 15:06 (5x5) 1:3 Савчук (Михайлов, Юрчо) – 22:08 (5x5) 1:4 Ефремов (Кузнецов, Горшков) – 27:54 (5x5) 1:5 Родевальд (Ремпал, Стюарт) – 49:16 (5x3) 2:5 Савчук (Тянулин, Граовац) – 56:43 (5x5)
«Плохая игра с нашей стороны. Особо комментировать нечего. Сегодня у нас не сработало абсолютно ничего: грубо говоря, не выручили вратари, традиционно не сработало большинство, как оно должно сработать, плохо сыграли в меньшинстве. Получили абсолютно ненужное удаление, которое соперник реализовал. Если посмотреть на состав соперника, конечно, трудно сказать, что в начале сезона у них были проблемы с финансами – по подбору игроков, по их опыту, по мастерству. Они, конечно, выполнили и исполнили те моменты, которые мы им предоставили», — цитирует Десяткова сайт КХЛ.
Комментарии
