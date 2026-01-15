Скидки
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Северстали» Козырев оценил победный матч с минским «Динамо»
Комментарии

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победную игру с минским «Динамо» (6:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2026, четверг. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
6 : 4
Динамо Мн
Минск
1:0 Лишка (Иванцов) – 09:04 (4x5)     1:1 Стась (Шипачёв, Лайл) – 09:34 (5x4)     2:1 Лишка (Абросимов, Рейнгардт) – 11:10 (5x5)     2:2 Пинчук (Лимож, Энас) – 12:02 (5x5)     2:3 Кузнецов (Энас, Смит) – 13:08 (5x4)     3:3 Танков (Веряев, Думбадзе) – 17:37 (5x5)     4:3 Абросимов (Лишка, Буренов) – 26:54 (5x4)     5:3 Лишка (Буренов, Иванцов) – 30:54 (5x4)     5:4 Хэмилтон (Энас, Лимож) – 33:27 (5x5)     6:4 Скоренов (Иванцов, Калдис) – 48:14 (5x5)    

— Хорошо организованный соперник. Весьма отрадно, что мы в этом матче победили. Ключевым моментом игры считаю второй период, когда нам удалось отобороняться. Соперник сделал несколько наложений и закрыл нас в зоне.

— Такое обилие шайб в первом периоде. Чем это можно объяснить?
— И там есть исполнители, и у нас есть исполнители. Пытались забить. «Динамо» играет в этом же ключе и очень много забивает.

— У Лишки хет-трик. Он скоро поедет на Олимпиаду. Вы уже думаете, как перестроить игру команды, как обходиться без него?
— Мы очень рады, что Адам будет выступать на Олимпиаде. Это огромный шанс для него. Думаю, он это заслужил. Как мы будем его заменять? У нас есть игроки, которые, надеюсь, помогут нам.

— Хотелось бы и от вас услышать по горячим следам сравнение игры 8 января и сегодня.
— У нас все игры с «Динамо» проходят в очень сложной борьбе. Это сильный соперник. Сегодняшний матч не исключение. Сегодня ключевым моментом стал второй период. Здорово сыграли в концовке. Мы играли на победу и очень грамотно оборонялись, когда соперник заменил вратаря на шестого полевого.

— По вратарской позиции. Сегодня Скотников начал матч.
— Сева начал играть. Он, к сожалению, у нас приболел, поэтому мы провели эту замену. И Костя здорово, просто шикарно сыграл. То, что мы сегодня выиграли, его огромная заслуга.

— Томаса Грегуара не было сегодня в заявке. Почему?
— Заболел, — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали».

