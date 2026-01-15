Адам Лишка высказался о своём хет-трике в матче с минским «Динамо»

Капитан «Северстали» Адам Лишка прокомментировал игру с минским «Динамо» (6:4), где он оформил свой первый хет-трик в КХЛ.

«Думаю, интересная игра для болельщиков. Много шайб, много большинства, меньшинства. Главное – выиграли, взяли свои два очка.

Эмоции от хет-трика? Очень положительные эмоции. Я два раза оформлял хет-трик, однако это всё было на предсезонке. Во время настоящего сезона не получалось. Последний раз это было ещё в молодёжке, поэтому очень положительные эмоции. Это не только моя заслуга, но и моих товарищей по команде. Они помогали мне. Спасибо большое нашим болельщикам. Атмосфера сегодня была очень хорошая, как и всегда. Мы это очень ценим», — цитирует Лишку пресс-служба «Северстали».