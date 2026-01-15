Скидки
Адам Лишка высказался о своём хет-трике в матче с минским «Динамо»

Адам Лишка высказался о своём хет-трике в матче с минским «Динамо»
Капитан «Северстали» Адам Лишка прокомментировал игру с минским «Динамо» (6:4), где он оформил свой первый хет-трик в КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2026, четверг. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
6 : 4
Динамо Мн
Минск
1:0 Лишка (Иванцов) – 09:04 (4x5)     1:1 Стась (Шипачёв, Лайл) – 09:34 (5x4)     2:1 Лишка (Абросимов, Рейнгардт) – 11:10 (5x5)     2:2 Пинчук (Лимож, Энас) – 12:02 (5x5)     2:3 Кузнецов (Энас, Смит) – 13:08 (5x4)     3:3 Танков (Веряев, Думбадзе) – 17:37 (5x5)     4:3 Абросимов (Лишка, Буренов) – 26:54 (5x4)     5:3 Лишка (Буренов, Иванцов) – 30:54 (5x4)     5:4 Хэмилтон (Энас, Лимож) – 33:27 (5x5)     6:4 Скоренов (Иванцов, Калдис) – 48:14 (5x5)    

«Думаю, интересная игра для болельщиков. Много шайб, много большинства, меньшинства. Главное – выиграли, взяли свои два очка.

Эмоции от хет-трика? Очень положительные эмоции. Я два раза оформлял хет-трик, однако это всё было на предсезонке. Во время настоящего сезона не получалось. Последний раз это было ещё в молодёжке, поэтому очень положительные эмоции. Это не только моя заслуга, но и моих товарищей по команде. Они помогали мне. Спасибо большое нашим болельщикам. Атмосфера сегодня была очень хорошая, как и всегда. Мы это очень ценим», — цитирует Лишку пресс-служба «Северстали».

Видео
Хет-трик Лишки помог «Северстали» дома победить минское «Динамо»
