Адам Лишка высказался о своём хет-трике в матче с минским «Динамо»
Поделиться
Капитан «Северстали» Адам Лишка прокомментировал игру с минским «Динамо» (6:4), где он оформил свой первый хет-трик в КХЛ.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2026, четверг. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
6 : 4
Динамо Мн
Минск
1:0 Лишка (Иванцов) – 09:04 (4x5) 1:1 Стась (Шипачёв, Лайл) – 09:34 (5x4) 2:1 Лишка (Абросимов, Рейнгардт) – 11:10 (5x5) 2:2 Пинчук (Лимож, Энас) – 12:02 (5x5) 2:3 Кузнецов (Энас, Смит) – 13:08 (5x4) 3:3 Танков (Веряев, Думбадзе) – 17:37 (5x5) 4:3 Абросимов (Лишка, Буренов) – 26:54 (5x4) 5:3 Лишка (Буренов, Иванцов) – 30:54 (5x4) 5:4 Хэмилтон (Энас, Лимож) – 33:27 (5x5) 6:4 Скоренов (Иванцов, Калдис) – 48:14 (5x5)
«Думаю, интересная игра для болельщиков. Много шайб, много большинства, меньшинства. Главное – выиграли, взяли свои два очка.
Эмоции от хет-трика? Очень положительные эмоции. Я два раза оформлял хет-трик, однако это всё было на предсезонке. Во время настоящего сезона не получалось. Последний раз это было ещё в молодёжке, поэтому очень положительные эмоции. Это не только моя заслуга, но и моих товарищей по команде. Они помогали мне. Спасибо большое нашим болельщикам. Атмосфера сегодня была очень хорошая, как и всегда. Мы это очень ценим», — цитирует Лишку пресс-служба «Северстали».
Материалы по теме
Комментарии
- 15 января 2026
-
23:40
-
23:35
-
23:26
-
23:10
-
22:53
-
22:46
-
22:30
-
22:07
-
22:00
-
21:34
-
21:15
-
20:56
-
20:50
-
20:47
-
20:42
-
20:39
-
20:38
-
20:36
-
20:23
-
20:12
-
19:42
-
19:20
-
19:09
-
18:52
-
18:24
-
18:08
-
17:50
-
17:31
-
17:14
-
16:58
-
16:40
-
16:19
-
16:12
-
15:55
-
15:30