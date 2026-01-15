Результаты матчей КХЛ на 15 января 2026 года

Сегодня, 15 января, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 15 января 2026 года:

«Амур» — «Ак Барс» — 3:5;

«Авангард» — ЦСКА — 2:1;

«Барыс» — «Нефтехимик» — 0:1;

«Лада» — «Салават Юлаев» — 2:5;

«Северсталь» — «Динамо» Мн — 6:4.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 63 очками после 47 встреч возглавляет череповецкая «Северсталь». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 72 очка после 44 игр.