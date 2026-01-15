Результаты матчей ВХЛ на 15 января 2026 года

Сегодня, 15 января, состоялись три матча OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 15 января 2026 года:

«Сокол» — «Кристалл» — 5:2;

«Ижсталь» — «Динамо-Алтай» — 5:3;

«Звезда» — «Химик» — 3:5.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 71 очко в 42 матчах. Второе место занимает «Югра» с 70 очками после 43 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (59 очков в 40 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному – в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.