Результаты матчей МХЛ на 15 января 2026 года

Сегодня, 15 января, состоялись восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 15 января 2026 года:

«Сибирские Снайперы» — «Локо-76» — 0:1 ОТ;

МХК «Молот» — «Ладья» — 2:4;

«Локо» — «Амурские Тигры» — 12:1;

«Ирбис» — «Стальные Лисы» — 3:2;

«Спутник» — «Красная Машина-Юниор» — 5:0;

«Чайка» — «Толпар» — 1:2 ОТ;

МХК «Крылья Советов» — «Сахалинские Акулы» — 0:1;

Академия Михайлова — «Капитан» — 5:1.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 69 очками после 38 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 60 очков после 40 матчей.