Фото: подарочное именное джерси от «Флориды» для Трампа в честь визита в Белый дом

Игроки клуба НХЛ «Флорида Пантерз» как действующие обладатели Кубка Стэнли со специальным визитом посетят Белый дом, где встретятся с президентом США Дональдом Трампом. В честь этого события Трампу подготовили джерси команды с его фамилией и с номером 47. Именно 47-м по счёту президентом США стал Трамп в январе 2025 года.

Фото: Пресс-служба «Флориды Пантерз»

Посещение Белого дома спортивными командами — давняя традиция, начавшаяся в XIX веке, а первым обладателем Кубка Стэнли, удостоенным этой чести, стал «Питтсбург Пингвинз» в 1991 году.

В прошлом году «Флорида» посетила Трампа в апреле, подарив тому золотую хоккейную клюшку и джерси в рамке с номерами 45 и 47 на спине. Они обозначают порядковые номера его президенств.