Ти Джей Оши: приезжая в Вашингтон, постоянно слышишь, что Овечкин скоро начнёт сбавлять

Комментарии

Бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши высказался об игре с российским нападающим Александром Овечкиным.

— Вы отдали много голевых передач Алексу Овечкину. Каково это — быть частью истории и видеть, как он побил рекорд Уэйна Гретцки по голам?
— Когда приезжаешь в Вашингтон, постоянно слышишь разговоры, что он скоро начнёт сбавлять обороты. Господи, а тогда он только шёл к своему 500-му голу. Есть хоккеисты, которые меняют эту игру. И если тебе посчастливилось быть частью чего-то подобного, это те истории, которые потом рассказываешь своим внукам, — приводит слова Оши The Athletic.

Напомним, в прошлом сезоне Овечкин побил рекорд легендарного Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах.

