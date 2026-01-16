Скидки
Президент США Трамп назвал Бобровского легендарным голкипером

Хоккеисты «Флориды Пантерз» посетили Белый дом и встретились с президентом США Дональдом Трампом в честь их победы в Кубке Стэнли в прошлом сезоне.

«А если говорить об обороне, то легендарный вратарь Сергей Бобровский, также известный как Боб, был просто великолепен. Это серьёзная заявка. Это была отличная концепция, действительно хорошая идея. Он оформил три «сухаря» в каждой из первых трёх серий, включая ключевой четвёртый матч — шат-аут против «Торонто» во втором раунде. Он играл феноменально, просто феноменально», — сказал Трамп о россиянине.

Напомним, в финальной серии прошлого сезона «Флорида» обыграла «Эдмонтон Ойлерз».

