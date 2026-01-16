Дональд Трамп пожал руку Сергею Бобровскому во время встречи в Белом доме

Президент США Дональд Трамп пожал руку российскому голкиперу «Флориды Пантерз» Сергею Бобровскому во время торжественной встречи в Белом доме с игроками команды в честь их победы в Кубке Стэнли в прошлом сезоне.

Фото: Кадр из трансляции

Ранее во время встречи Трамп назвал Сергея Бобровского легендарным вратарём и отметил его заслуги в прошлом сезоне плей-офф. Бобровский одержал 16 побед при 7 поражениях, а процент отраженных бросков составил 0,914.

Напомним, в финальной серии прошлого сезона «Флорида» обыграла «Эдмонтон Ойлерз». «Флорида Пантерз» стала двукратным обладателем Кубка Стэнли, сумев защитить звание чемпиона НХЛ.