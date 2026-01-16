Овечкин вплотную приблизился к Доуну и Бьюсику по количеству игр в истории НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Сан-Хосе Шаркс».

На момент написания новости идёт первый период. В этой встрече принимает участие российский нападающий Александр Овечкин, для которая этот матч стал 1539-м в карьере в НХЛ.

По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги 40-летний форвард занимает чистое 20-е место рейтинга. Следующей целью Александра являются Шейн Доун и Джонни Бьюсик (1540), разделяющие 19-ю строчку.

Рекордсменом лиги по этому показателю является Патрик Марло, который за свою карьеру провёл 1779 игр.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 48 матчах, в которых записал в свой актив 20 голов и 20 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету 917 голов и 746 результативных передач в 1539 матчах.