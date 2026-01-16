Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин вплотную приблизился к Доуну и Бьюсику по количеству игр в истории НХЛ

Овечкин вплотную приблизился к Доуну и Бьюсику по количеству игр в истории НХЛ
Комментарии

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Сан-Хосе Шаркс».

На момент написания новости идёт первый период. В этой встрече принимает участие российский нападающий Александр Овечкин, для которая этот матч стал 1539-м в карьере в НХЛ.

По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги 40-летний форвард занимает чистое 20-е место рейтинга. Следующей целью Александра являются Шейн Доун и Джонни Бьюсик (1540), разделяющие 19-ю строчку.
Рекордсменом лиги по этому показателю является Патрик Марло, который за свою карьеру провёл 1779 игр.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 48 матчах, в которых записал в свой актив 20 голов и 20 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету 917 голов и 746 результативных передач в 1539 матчах.

Материалы по теме
Овечкина не обгонят, Кросби побьёт два рекорда. Главные достижения верности в НХЛ
Овечкина не обгонят, Кросби побьёт два рекорда. Главные достижения верности в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android