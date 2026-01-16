Скидки
Ти Джей Оши высказался о результативности Овечкина в нынешнем сезоне НХЛ

Бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши высказался об игре российского нападающего Александра Овечкина в нынешнем сезоне.

«Видя, где он находится сейчас, я совсем не удивлён. Он просто не может меня удивить тем, на что способен, потому что я не ставлю для него никаких ограничений. Он невероятный человек и потрясающий партнёр по команде. Моя дочь сейчас играет в хоккей под номером 8, и Ови каждый год звонит ей или присылает видео на день рождения», — приводит слова Оши The Athletic.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 48 матчах, в которых записал в свой актив 20 голов и 20 результативных передач.

