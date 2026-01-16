Скидки
Кросби повторил достижение Овечкина и Гретцки в НХЛ

Комментарии

В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Филадельфию Флайерз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 3:1 в пользу хозяев. В этой встрече канадский нападающий Сидни Кросби отметился результативной передачей. Таким образом, он набрал 50 очков в нынешнем сезоне.

Сидни Кросби провёл свой 19-й сезон в НХЛ с 50 и более набранными очками и сравнялся по этому показателю с Александром Овечкиным и Уэйном Гретцки — это шестой результат в истории лиги.

Больше таких сезонов только у Рона Фрэнсиса (22), Горди Хоу (22), Яромира Ягра (20), Марка Мессье (20) и Рэя Бурка (20).

Комментарии
