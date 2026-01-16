Иван Демидов забил в матче с «Баффало» и набрал 40 очков первым среди новичков сезона НХЛ

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился заброшенной шайбой в выездной игре регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз», которая проходит в эти минуты на льду арены «Кибэнк-центр» в Баффало (США, штат Нью-Йорк). На 15-й минуте игры Иван реализовал большинство, установив текущий счёт 2:2.

Благодаря этому лидирующий с отрывом в гонке новичков текущего сезона НХЛ Демидов довёл свою результативность до 40 (11+29) очков в 48 неполных матчах. У занимающего второе место форварда «Анахайм Дакс» Беккетта Сеннеке 35 (15+20) очка в 46 матчах. На третьем месте с 30 (13+17) очками в 46 матчах находится защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер.

