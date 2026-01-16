Скидки
Хоккей

Иван Демидов забил в матче с «Баффало» и набрал 40 очков первым среди новичков сезона НХЛ

Комментарии

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился заброшенной шайбой в выездной игре регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз», которая проходит в эти минуты на льду арены «Кибэнк-центр» в Баффало (США, штат Нью-Йорк). На 15-й минуте игры Иван реализовал большинство, установив текущий счёт 2:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
3-й период
4 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Кофилд (Добсон) – 03:11     1:1 Томпсон (Эстлунд, Цукер) – 04:05 (pp)     2:1 Доун (Томпсон, Эстлунд) – 10:30 (pp)     2:2 Демидов (Хатсон, Судзуки) – 14:20 (pp)     2:3 Судзуки (Хатсон, Кофилд) – 23:05 (pp)     3:3 Так (Томпсон, Далин) – 28:55     4:3 Томпсон (Доун) – 45:11    

Благодаря этому лидирующий с отрывом в гонке новичков текущего сезона НХЛ Демидов довёл свою результативность до 40 (11+29) очков в 48 неполных матчах. У занимающего второе место форварда «Анахайм Дакс» Беккетта Сеннеке 35 (15+20) очка в 46 матчах. На третьем месте с 30 (13+17) очками в 46 матчах находится защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

Видео: Демидов исполнил эффектный буллит на тренировке

Защитник «Монреаля» Мэтисон рассказал, в чём Демидов похож на Кросби
