Главная Хоккей Новости

Овечкин отдал передачу Строуму в 32-й раз, больше он ассистировал только шести партнёрам

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Сан-Хосе Шаркс».

НХЛ — регулярный чемпионат
16 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Строум (Овечкин, Чикран) – 30:58 (pp)     1:1 Остапчук (Орлов, Эклунд) – 33:27     1:2 Граф (Регенда) – 34:53     1:3 Регенда (Селебрини, Граф) – 36:13     2:3 Леонард (Карлсон, Фехервари) – 49:11    

На момент написания новости идёт второй период. Счёт 1:3 в пользу гостей. Российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин отметился результативной передачей на Дилана Строума.

Овечкин в 32-й раз ассистировал Дилану Строуму при взятии ворот. Чаще он отдавал результативные передачи лишь шести партнёрам по команде: Никласу Бэкстрёму (107), Александру Сёмину (45), Евгению Кузнецову (42), Ти Джею Оши (40), Тому Уилсону (39) и Майку Грину (38).

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 48 матчах, в которых записал в свой актив 20 голов и 20 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету 917 голов и 746 результативных передач в 1539 матчах.

Новости. Хоккей
