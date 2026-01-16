Овечкин отдал передачу Строуму в 32-й раз, больше он ассистировал только шести партнёрам

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Сан-Хосе Шаркс».
На момент написания новости идёт второй период. Счёт 1:3 в пользу гостей. Российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин отметился результативной передачей на Дилана Строума.
Овечкин в 32-й раз ассистировал Дилану Строуму при взятии ворот. Чаще он отдавал результативные передачи лишь шести партнёрам по команде: Никласу Бэкстрёму (107), Александру Сёмину (45), Евгению Кузнецову (42), Ти Джею Оши (40), Тому Уилсону (39) и Майку Грину (38).
В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 48 матчах, в которых записал в свой актив 20 голов и 20 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету 917 голов и 746 результативных передач в 1539 матчах.
