Главная Хоккей Новости

Питтсбург Пингвинз – Филадельфия Флайерз, результат матча 16 января 2025, счет 6:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Три очка Чинахова и Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию», у Мичкова гол
Комментарии

В ночь с 15 на 16 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Филадельфия Флайерз». Встреча прошла на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» (Питтсбург, США) и закончилась победой хозяев со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
6 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Бразо (Киндел, Манта) – 02:16 (pp)     2:0 Раст (Летанг, Кросби) – 12:25 (pp)     3:0 Чинахов (Малкин, Новак) – 21:16     3:1 Аболс (Йорк, Грундстрём) – 22:17     4:1 Аччари (Лизотт) – 38:29     5:1 Кросби (Малкин, Ракелль) – 43:10 (pp)     6:1 Дьюар (Новак) – 44:27     6:2 Силер (Барки, Юульсен) – 50:54     6:3 Мичков (Барки, Кутюрье) – 57:25    

«Питтсбург» прервал серию из трёх подряд поражений и продолжает бороться за попадание зону плей-офф на Востоке.

«Филадельфия» проигрывает пять раз кряду и максимально осложняет своё положение в турнирной таблице, отдаляясь от первой восьмёрки команд.

В составе хозяев шайбы забросили Джастин Бразо, Брайан Раст, Ноэль Аччари, Коннор Дьюар. Российские нападающие Егор Чинахов и Евгений Малкин отметились набранными очками: у Чинахова гол, а Малкин дважды ассистировал партнёрам. Канадский форвард Сидни Кросби отметился голом и результативной передачей.

В составе гостей голы записали на свой счёт Родриго Аболс, Ник Силер и российский форвард Матвей Мичков.

Россиянин из «Флайерз» Никита Гребёнкин очков набрал.

В следующей встрече «Питтсбург Пингвинз» сыграет дома с «Коламбус Блю Джекетс» 18 января. «Филадельфия Флайерз» встретится в гостях с «Нью-Йорк Рейнджерс» 17 января.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
