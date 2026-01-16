Три очка Чинахова и Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию», у Мичкова гол

В ночь с 15 на 16 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Филадельфия Флайерз». Встреча прошла на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» (Питтсбург, США) и закончилась победой хозяев со счётом 6:3.

«Питтсбург» прервал серию из трёх подряд поражений и продолжает бороться за попадание зону плей-офф на Востоке.

«Филадельфия» проигрывает пять раз кряду и максимально осложняет своё положение в турнирной таблице, отдаляясь от первой восьмёрки команд.

В составе хозяев шайбы забросили Джастин Бразо, Брайан Раст, Ноэль Аччари, Коннор Дьюар. Российские нападающие Егор Чинахов и Евгений Малкин отметились набранными очками: у Чинахова гол, а Малкин дважды ассистировал партнёрам. Канадский форвард Сидни Кросби отметился голом и результативной передачей.

В составе гостей голы записали на свой счёт Родриго Аболс, Ник Силер и российский форвард Матвей Мичков.

Россиянин из «Флайерз» Никита Гребёнкин очков набрал.

В следующей встрече «Питтсбург Пингвинз» сыграет дома с «Коламбус Блю Джекетс» 18 января. «Филадельфия Флайерз» встретится в гостях с «Нью-Йорк Рейнджерс» 17 января.