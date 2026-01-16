Гол и передача Марченко помогли «Коламбусу» обыграть дома «Ванкувер» в НХЛ

В ночь с 15 на 16 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла на льду «Нейшнвайд-Арены» (Коламбус, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.
Это поражение стало девятым кряду для канадцев, они замыкают турнирную таблицу Запада.
«Коламбус» одержал третью победу подряд и постепенно выбирается из подвала Востока.
В составе хозяев шайбы забросили Чарли Койл, Зак Веренски, Кент Джонсон. Российский нападающий Кирилл Марченко отметился голом и ассистом.
В составе гостей единственный гол записал на свой счёт Брок Бёзер.
Российские хоккеисты «Блю Джекетс» Иван Проворов и Дмитрий Воронков результативными действиями не отметились.
В следующей встрече «Коламбус Блю Джекетс» сыграет на выезде с «Питтсбург Пингвинз». «Ванкувер Кэнакс» встретится дома с «Эдмонтон Ойлерз» оба матча пройдут 18 января.