Главная Хоккей Новости

Коламбус Блю Джекетс – Ванкувер Кэнакс, результат матча 16 января 2025, счет 4:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Гол и передача Марченко помогли «Коламбусу» обыграть дома «Ванкувер» в НХЛ
В ночь с 15 на 16 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла на льду «Нейшнвайд-Арены» (Коламбус, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Койл (Марченко, Фантилли) – 17:25 (pp)     2:0 Марченко – 25:49     3:0 Веренски (Джонсон) – 30:14 (pp)     3:1 Бёзер (Петтерссон, Буйум) – 34:09 (pp)     4:1 Джонсон (Дженнер, Сиверсон) – 50:13    

Это поражение стало девятым кряду для канадцев, они замыкают турнирную таблицу Запада.

«Коламбус» одержал третью победу подряд и постепенно выбирается из подвала Востока.

В составе хозяев шайбы забросили Чарли Койл, Зак Веренски, Кент Джонсон. Российский нападающий Кирилл Марченко отметился голом и ассистом.

В составе гостей единственный гол записал на свой счёт Брок Бёзер.

Российские хоккеисты «Блю Джекетс» Иван Проворов и Дмитрий Воронков результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Коламбус Блю Джекетс» сыграет на выезде с «Питтсбург Пингвинз». «Ванкувер Кэнакс» встретится дома с «Эдмонтон Ойлерз» оба матча пройдут 18 января.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
