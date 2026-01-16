Пас Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения от «Сан-Хосе», у Орлова ассист

В ночь с 15 на 16 января мск на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Сан-Хосе Шаркс». Гости выиграли встречу со счётом 3:2.

40-летний российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил результативный пас. Также ассистом отметился экс-игрок «Кэпиталз», а ныне защитник «Сан-Хосе» Дмитрий Орлов. Его одноклубник 20-летний форвард Игорь Чернышов очков не набрал.

Голы «Вашингтона» на счету Дилана Строума и Райана Леонарда. В составе «Шаркс» отличились Зак Остапчук, Коллин Граф и Павол Регенда.