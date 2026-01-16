Гол Ивана Демидова не помог «Монреалю» набрать очки в матче с «Баффало»
В ночь с 15 на 16 января мск на льду арены «Кибэнк-центр» в Баффало (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Монреаль Канадиенс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
5 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Кофилд (Добсон) – 03:11 1:1 Томпсон (Эстлунд, Цукер) – 04:05 (pp) 2:1 Доун (Томпсон, Эстлунд) – 10:30 (pp) 2:2 Демидов (Хатсон, Судзуки) – 14:20 (pp) 2:3 Судзуки (Хатсон, Кофилд) – 23:05 (pp) 3:3 Так (Томпсон, Далин) – 28:55 4:3 Томпсон (Доун) – 45:11 5:3 Томпсон (Бенсон) – 58:20
Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов отметился заброшенной шайбой.
Остальные голы «Канадиенс» на счету Коула Кофилда и Ника Судзуки. За «Баффало» забивали Тейдж Томпсон (хет-трик, одна в пустые ворота), Джош Доун и Алекс Так.
