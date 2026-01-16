Гол Ивана Демидова не помог «Монреалю» набрать очки в матче с «Баффало»

В ночь с 15 на 16 января мск на льду арены «Кибэнк-центр» в Баффало (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Монреаль Канадиенс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:3.

Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов отметился заброшенной шайбой.

Остальные голы «Канадиенс» на счету Коула Кофилда и Ника Судзуки. За «Баффало» забивали Тейдж Томпсон (хет-трик, одна в пустые ворота), Джош Доун и Алекс Так.