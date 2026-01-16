Орлов в матче с «Вашингтоном» отдал голевой пас из-за чужих ворот, начав атаку из-за своих
Российский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Дмитрий Орлов, отметился результативной передачей в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со своим бывшим клубом «Вашингтон Кэпиталз» (3:2), который прошёл в ночь с 15 на 16 января мск на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены». На 34-й минуте Дмитрий помог «акулам» забить ответный гол через две с половиной минуты после того, как хозяева площадки открыли счёт.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Строум (Овечкин, Чикран) – 30:58 (pp) 1:1 Остапчук (Орлов, Эклунд) – 33:27 1:2 Граф (Регенда) – 34:53 1:3 Регенда (Селебрини, Граф) – 36:13 2:3 Леонард (Карлсон, Фехервари) – 49:11
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Подобрав шайбу за своими воротами, Орлов протащил её к красной линии, обыгрался с Вильямом Эклундом, поборолся за шайбу уже за воротами «Кэпиталз» и выдал пас на пятачок, которым воспользовался Зак Остапчук.
