Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Орлов в матче с «Вашингтоном» отдал голевой пас из-за чужих ворот, начав атаку из-за своих

Орлов в матче с «Вашингтоном» отдал голевой пас из-за чужих ворот, начав атаку из-за своих
Комментарии

Российский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Дмитрий Орлов, отметился результативной передачей в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со своим бывшим клубом «Вашингтон Кэпиталз» (3:2), который прошёл в ночь с 15 на 16 января мск на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены». На 34-й минуте Дмитрий помог «акулам» забить ответный гол через две с половиной минуты после того, как хозяева площадки открыли счёт.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Строум (Овечкин, Чикран) – 30:58 (pp)     1:1 Остапчук (Орлов, Эклунд) – 33:27     1:2 Граф (Регенда) – 34:53     1:3 Регенда (Селебрини, Граф) – 36:13     2:3 Леонард (Карлсон, Фехервари) – 49:11    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Подобрав шайбу за своими воротами, Орлов протащил её к красной линии, обыгрался с Вильямом Эклундом, поборолся за шайбу уже за воротами «Кэпиталз» и выдал пас на пятачок, которым воспользовался Зак Остапчук.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Пас Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения от «Сан-Хосе», у Орлова ассист
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android