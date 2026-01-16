Орлов в матче с «Вашингтоном» отдал голевой пас из-за чужих ворот, начав атаку из-за своих

Российский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Дмитрий Орлов, отметился результативной передачей в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со своим бывшим клубом «Вашингтон Кэпиталз» (3:2), который прошёл в ночь с 15 на 16 января мск на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены». На 34-й минуте Дмитрий помог «акулам» забить ответный гол через две с половиной минуты после того, как хозяева площадки открыли счёт.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Подобрав шайбу за своими воротами, Орлов протащил её к красной линии, обыгрался с Вильямом Эклундом, поборолся за шайбу уже за воротами «Кэпиталз» и выдал пас на пятачок, которым воспользовался Зак Остапчук.