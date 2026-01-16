Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Миннесота Уайлд – Виннипег Джетс, результат матча 16 января 2025, счет 2:6, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Гол Юрова и ассист Тарасенко не помогли «Миннесоте» избежать разгрома от «Виннипега» в НХЛ
Комментарии

В ночь с 15 на 16 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Виннипег Джетс». Встреча прошла на льду «Гранд Казино Арены» (Сент-Пол, США) и закончилась победой гостей со счётом 6:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 января 2026, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 6
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Тэйвз (Виларди, Шайфли) – 14:08 (pp)     0:2 Пирсон (Бэррон, Демело) – 19:49     0:3 Моррисси (Шайфли, Тэйвз) – 19:57     1:3 Юров (Миддлтон, Тарасенко) – 24:53     1:4 Стэнли – 29:33     1:5 Виларди (Моррисси, Шайфли) – 32:51 (pp)     1:6 Шайфли (Иафалло, Коннор) – 37:12     2:6 Юханссон (Болди, Хартман) – 57:18    

Для «Уайлд» это третье поражение подряд, но они останутся на третьей строчке на Западе.

«Джетс» после 11-ти поражений кряду, побеждает в четвёртом матче и постепенно выбирается со дна турнирной таблицы.

В составе хозяев одну из шайб забросил российский нападающий Данила Юров, а ассистировал ему россиянин Владимир Тарасенко. Также отличился Маркус Юханссон. Кирилл Капризов очков не набрал.

В составе гостей голы записали на свой счёт Джонатан Тэйвз, Таннер Пирсон, Джош Моррисси, Логан Стэнли, Габриэль Виларди и Марк Шайфли.

Российские хоккеисты Яков Тренин («Миннесота») и Владислав Наместников ( «Виннипег») результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Миннесота Уайлд» сыграет на выезде с «Баффало Сэйбрз» 17 января. «Виннипег Джетс» встретится дома с «Торонто Мэйпл Лифс» 18 января.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Три очка Чинахова и Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию», у Мичкова гол
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android