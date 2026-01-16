Гол Юрова и ассист Тарасенко не помогли «Миннесоте» избежать разгрома от «Виннипега» в НХЛ

В ночь с 15 на 16 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Виннипег Джетс». Встреча прошла на льду «Гранд Казино Арены» (Сент-Пол, США) и закончилась победой гостей со счётом 6:2.

Для «Уайлд» это третье поражение подряд, но они останутся на третьей строчке на Западе.

«Джетс» после 11-ти поражений кряду, побеждает в четвёртом матче и постепенно выбирается со дна турнирной таблицы.

В составе хозяев одну из шайб забросил российский нападающий Данила Юров, а ассистировал ему россиянин Владимир Тарасенко. Также отличился Маркус Юханссон. Кирилл Капризов очков не набрал.

В составе гостей голы записали на свой счёт Джонатан Тэйвз, Таннер Пирсон, Джош Моррисси, Логан Стэнли, Габриэль Виларди и Марк Шайфли.

Российские хоккеисты Яков Тренин («Миннесота») и Владислав Наместников ( «Виннипег») результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Миннесота Уайлд» сыграет на выезде с «Баффало Сэйбрз» 17 января. «Виннипег Джетс» встретится дома с «Торонто Мэйпл Лифс» 18 января.