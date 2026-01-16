Шайба Хуснутдинова помогла «Бостону» одолеть «Сиэтл»
В ночь с 15 на 16 декабря мск на льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штат Массачусетс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Бостон Брюинз» и «Сиэтл Кракен». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 января 2026, пятница. 04:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Хуснутдинов (Макэвой) – 00:54 2:0 Арвидссон (Заха, Миттельштадт) – 03:45 2:1 Стивенсон (Макканн, Данн) – 07:29 (pp) 3:1 Кастелич – 24:40 (sh) 3:2 Толванен (Монтур, Какко) – 32:27 (pp) 4:2 Пастрняк – 59:46 (pp)
Российский нападающий «Бостона» Марат Хуснутдинов открыл счёт на 54-й секунде игры.
Авторами остальных голов «Брюинз» стали Виктор Арвидссон, Марк Кастелич и Давид Пастрняк в пустые ворота. За «Сиэтл» отличились Чандлер Стивенсон и Ээли Толванен.
Комментарии
