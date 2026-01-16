Шайба Хуснутдинова помогла «Бостону» одолеть «Сиэтл»

В ночь с 15 на 16 декабря мск на льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штат Массачусетс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Бостон Брюинз» и «Сиэтл Кракен». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:2.

Российский нападающий «Бостона» Марат Хуснутдинов открыл счёт на 54-й секунде игры.

Авторами остальных голов «Брюинз» стали Виктор Арвидссон, Марк Кастелич и Давид Пастрняк в пустые ворота. За «Сиэтл» отличились Чандлер Стивенсон и Ээли Толванен.