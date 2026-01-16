Видео голевой передачи Александра Овечкина в матче «Вашингтон» — «Сан-Хосе»

40-летний российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин записал на свой счёт результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Сан-Хосе Шаркс» (2:3).

После броска Овечкина из центра левого круга вбрасывания шайба ударилась о борт за воротами «Шаркс» и отлетела на пятак, где первым на отскоке оказался канадский нападающий Дилан Строум, который без особых проблем забросил её в ворота.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На счету российского форварда сейчас 41 очко (20 голов и 21 результативная передача) в 48 матчах в регулярке НХЛ.