Видео голевой передачи Александра Овечкина в матче «Вашингтон» — «Сан-Хосе»
40-летний российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин записал на свой счёт результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Сан-Хосе Шаркс» (2:3).
НХЛ — регулярный чемпионат
16 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Строум (Овечкин, Чикран) – 30:58 (pp) 1:1 Остапчук (Орлов, Эклунд) – 33:27 1:2 Граф (Регенда) – 34:53 1:3 Регенда (Селебрини, Граф) – 36:13 2:3 Леонард (Карлсон, Фехервари) – 49:11
После броска Овечкина из центра левого круга вбрасывания шайба ударилась о борт за воротами «Шаркс» и отлетела на пятак, где первым на отскоке оказался канадский нападающий Дилан Строум, который без особых проблем забросил её в ворота.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
На счету российского форварда сейчас 41 очко (20 голов и 21 результативная передача) в 48 матчах в регулярке НХЛ.
