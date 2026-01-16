Скидки
Главная Хоккей Новости

Чикаго Блэкхоукс — Калгари Флэймз, результат матча 16 января 2026, счет 1:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Гол и передача Шаранговича принесли «Калгари» выездную победу над «Чикаго»
Комментарии

В ночь с 15 на 16 января мск на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго (США, штат Иллинойс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Калгари Флэймз». Гости выиграли встречу со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 января 2026, пятница. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Фолиньо (Дак, Слаггерт) – 02:38     1:1 Шарангович (Баклунд, Зари) – 03:14 (pp)     1:2 Баклунд – 06:05 (sh)     1:3 Коронато (Шарангович) – 58:59    

Белорусский нападающий «Калгари» Егор Шарангович отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Его одноклубник российский защитник Ян Кузнецов, форвард «Чикаго» Илья Михеев и белорусский защитник хозяев Артём Левшунов очков не набрали.

Также в составе «Флэймз» отличились Микаэль Баклунд и Мэтт Коронато в пустые ворота, единственная шайба «Блэкхоукс» на счету Ника Фолиньо.

Комментарии
