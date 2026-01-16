Дубль Дорофеева и передача Барбашёва помогли «Вегасу» победить дома «Торонто»

16 января на льду «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в овертайме со счётом 6:5 одержали хозяева льда.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

У «Вегаса» дубль на свой счёт записал Павел Дорофеев, ещё по шайбе забросили Киган Колесар, Марк Стоун, Томаш Гертл, Джек Айкел. Иван Барбашёв отдал результативную передачу. В составе «Торонто» голы забили Морган Райлли, Вильям Нюландер, Остон Мэттьюс, Джон Таварес, Скотт Лотон.

В следующей игре «Вегас Голден Найтс» сыграет дома с «Нэшвилл Предаторз» 18 января. «Торонто Мэйпл Лифс» в этот же день встретится в гостях с «Виннипег Джетс».