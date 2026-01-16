Скидки
Вегас Голден Найтс — Торонто Мэйпл Лифс, результат матча 16 января, счет 6:5 ОТ, НХЛ 2025-2026

Дубль Дорофеева и передача Барбашёва помогли «Вегасу» победить дома «Торонто»
Комментарии

16 января на льду «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в овертайме со счётом 6:5 одержали хозяева льда.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 января 2026, пятница. 05:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
6 : 5
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Райлли (Нюландер, Таварес) – 02:05     0:2 Нюландер (Маччелли, Карло) – 05:03     1:2 Дорофеев (Марнер, Айкел) – 08:12 (pp)     1:3 Мэттьюс (Маккейб, Стечер) – 09:57     2:3 Колесар (Боуман, Ханифин) – 25:51     2:4 Таварес (Маччелли, Нис) – 32:46 (pp)     3:4 Дорофеев (Марнер, Гертл) – 42:10 (pp)     3:5 Лотон (Нис, Лоренц) – 48:58     4:5 Стоун (Барбашёв, Айкел) – 50:14     5:5 Гертл (Айкел, Стоун) – 59:53     6:5 Айкел (Стоун, Теодор) – 62:44    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

У «Вегаса» дубль на свой счёт записал Павел Дорофеев, ещё по шайбе забросили Киган Колесар, Марк Стоун, Томаш Гертл, Джек Айкел. Иван Барбашёв отдал результативную передачу. В составе «Торонто» голы забили Морган Райлли, Вильям Нюландер, Остон Мэттьюс, Джон Таварес, Скотт Лотон.

В следующей игре «Вегас Голден Найтс» сыграет дома с «Нэшвилл Предаторз» 18 января. «Торонто Мэйпл Лифс» в этот же день встретится в гостях с «Виннипег Джетс».

