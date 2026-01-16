Скидки
Хоккей

«Бостон» вывел из обращения 33-й номер Здено Хары

«Бостон» вывел из обращения 33-й номер Здено Хары
Комментарии

«Бостон Брюинз» провёл торжественную церемонию выведения из обращения 33-го номера Здено Хары перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен» (4:2).

НХЛ — регулярный чемпионат
16 января 2026, пятница. 04:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Хуснутдинов (Макэвой) – 00:54     2:0 Арвидссон (Заха, Миттельштадт) – 03:45     2:1 Стивенсон (Макканн, Данн) – 07:29 (pp)     3:1 Кастелич – 24:40 (sh)     3:2 Толванен (Монтур, Какко) – 32:27 (pp)     4:2 Пастрняк – 59:46 (pp)    

Именной стяг в честь словацкого защитника был поднят под своды арены «Брюинз». Он выступал за клуб с 2006 по 2020 год и был капитаном команды. За 14 сезонов Хара провёл за «Бостон» 1023 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, набрав 481 (148+333) очко при 1055 минутах штрафа. В 150 играх в плей-офф он набрал 56 (15+41) очков. В 2011 году Хара выиграл Кубок Стэнли вместе с клубом, а в 2009-м получил «Норрис Трофи» как лучший защитник сезона. Здено стал 13-м игроком в истории «Бостона», чей номер вывели из обращения.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

