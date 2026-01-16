Результаты матчей НХЛ на 16 января 2026 года

В ночь на 16 января прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 10 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 16 января 2026 года:

«Коламбус Блю Джекетс» – «Ванкувер Кэнакс» — 4:1;

«Баффало Сэйбрз» – «Монреаль Канадиенс» — 5:3;

«Питтсбург Пингвинз» – «Филадельфия Флайерз» — 6:3;

«Вашингтон Кэпиталз» – «Сан-Хосе Шаркс» — 2:3;

«Миннесота Уайлд» – «Виннипег Джетс» — 2:6;

«Бостон Брюинз» – «Сиэтл Кракен» — 4:2;

«Чикаго Блэкхоукс» – «Калгари Флэймз» — 1:3;

«Юта Мамонт» – «Даллас Старз» — 2:1;

«Эдмонтон Ойлерз» – «Нью-Йорк Айлендерс» — 0:1;

«Вегас Голден Найтс» – «Торонто Мэйпл Лифс» — 6:5 ОТ.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 74 очками после 45 сыгранных матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Тампа-Бэй Лайтнинг», набравшая 61 очко после 45 встреч.