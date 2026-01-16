Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей НХЛ на 16 января 2026 года

Результаты матчей НХЛ на 16 января 2026 года
Комментарии

В ночь на 16 января прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 10 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 16 января 2026 года:

«Коламбус Блю Джекетс» – «Ванкувер Кэнакс» — 4:1;
«Баффало Сэйбрз» – «Монреаль Канадиенс» — 5:3;
«Питтсбург Пингвинз» – «Филадельфия Флайерз» — 6:3;
«Вашингтон Кэпиталз» – «Сан-Хосе Шаркс» — 2:3;
«Миннесота Уайлд» – «Виннипег Джетс» — 2:6;
«Бостон Брюинз» – «Сиэтл Кракен» — 4:2;
«Чикаго Блэкхоукс» – «Калгари Флэймз» — 1:3;
«Юта Мамонт» – «Даллас Старз» — 2:1;
«Эдмонтон Ойлерз» – «Нью-Йорк Айлендерс» — 0:1;
«Вегас Голден Найтс» – «Торонто Мэйпл Лифс» — 6:5 ОТ.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 74 очками после 45 сыгранных матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Тампа-Бэй Лайтнинг», набравшая 61 очко после 45 встреч.

Календарь НХЛ
Таблица НХЛ
Материалы по теме
Мастер на все руки! Мичков прервал серию без голов и навалял в драке американцу
Мастер на все руки! Мичков прервал серию без голов и навалял в драке американцу
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android