Иван Демидов — пятый по скорости достижения 40 очков среди новичков «Монреаля»

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился заброшенной шайбой в выездной игре регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз». Форвард набрал своё 40-е (11+29) очко за 48 матчей в сезоне.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Иван Демидов занял пятое место среди новичков канадского клуба по скорости достижения 40 очков. Быстрее Ивана в истории «Монреаля» 40 очков набирали Джо Мэлоун (16 матчей), Кьелл Далин (34), Матс Наслунд (41) и Ги Лефлёр (44).

В ночь с 15 на 16 января мск на льду арены «Кибэнк-центр» в Баффало (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Монреаль Канадиенс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:3.