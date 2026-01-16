Скидки
Иван Демидов — пятый по скорости достижения 40 очков среди новичков «Монреаля»

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился заброшенной шайбой в выездной игре регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз». Форвард набрал своё 40-е (11+29) очко за 48 матчей в сезоне.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Иван Демидов занял пятое место среди новичков канадского клуба по скорости достижения 40 очков. Быстрее Ивана в истории «Монреаля» 40 очков набирали Джо Мэлоун (16 матчей), Кьелл Далин (34), Матс Наслунд (41) и Ги Лефлёр (44).

В ночь с 15 на 16 января мск на льду арены «Кибэнк-центр» в Баффало (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Монреаль Канадиенс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
5 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Кофилд (Добсон) – 03:11     1:1 Томпсон (Эстлунд, Цукер) – 04:05 (pp)     2:1 Доун (Томпсон, Эстлунд) – 10:30 (pp)     2:2 Демидов (Хатсон, Судзуки) – 14:20 (pp)     2:3 Судзуки (Хатсон, Кофилд) – 23:05 (pp)     3:3 Так (Томпсон, Далин) – 28:55     4:3 Томпсон (Доун) – 45:11     5:3 Томпсон (Бенсон) – 58:20    
