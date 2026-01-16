Александр Овечкин установил рекорд среди россиян по очкам в НХЛ в возрасте 40 лет

40-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин записал на свой счёт результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 с «Сан-Хосе Шаркс».

На счету Овечкина в текущем сезоне стало 41 (20+21) очко в 48 встречах. Форвард столичного клуба установил рекорд среди россиян по очкам в НХЛ в возрасте 40 лет, обойдя Игоря Ларионова, на счету которого 40 очков в сезоне-2000/2001. Рекорд же всей лиги по очкам в возрасте 40 лет принадлежит Горди Хоу (103 очка в 76 матчах).

В ночь с 15 на 16 января мск на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Сан-Хосе Шаркс». Гости выиграли встречу со счётом 3:2.