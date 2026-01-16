Скидки
Александр Овечкин установил рекорд среди россиян по очкам в НХЛ в возрасте 40 лет

Александр Овечкин установил рекорд среди россиян по очкам в НХЛ в возрасте 40 лет
Комментарии

40-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин записал на свой счёт результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 с «Сан-Хосе Шаркс».

На счету Овечкина в текущем сезоне стало 41 (20+21) очко в 48 встречах. Форвард столичного клуба установил рекорд среди россиян по очкам в НХЛ в возрасте 40 лет, обойдя Игоря Ларионова, на счету которого 40 очков в сезоне-2000/2001. Рекорд же всей лиги по очкам в возрасте 40 лет принадлежит Горди Хоу (103 очка в 76 матчах).

В ночь с 15 на 16 января мск на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Сан-Хосе Шаркс». Гости выиграли встречу со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Строум (Овечкин, Чикран) – 30:58 (pp)     1:1 Остапчук (Орлов, Эклунд) – 33:27     1:2 Граф (Регенда) – 34:53     1:3 Регенда (Селебрини, Граф) – 36:13     2:3 Леонард (Карлсон, Фехервари) – 49:11    
