Расписание матчей КХЛ на 16 января 2026 года

Сегодня, 16 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыгран один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 16 января 2026 года (время московское):

19:30. СКА – ХК «Сочи».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 63 очками после 47 встреч возглавляет череповецкая «Северсталь». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 72 очка после 44 игр. Завтра, 17 января, в КХЛ состоятся восемь встреч. Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта.