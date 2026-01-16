Скидки
Голкипер «Айлендерс» Сорокин вошёл в тройку звёзд игрового дня НХЛ

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин оформил «сухой» матч в игре с «Эдмонтон Ойлерз» (1:0) и был признан второй звездой игрового дня НХЛ. Голкипер отразил все 35 бросков канадского клуба. Игра «на ноль» стала для него пятой в текущем сезоне.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 января 2026, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
0 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Дюклер – 53:42 (pp)    

Третьей звездой игрового дня признан форвард «Вегас Голден Найтс» Джек Айкел, на счету которого победный гол в овертайме игры с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:5 ОТ) и три результативные передачи.

Первая звезда игрового дня — нападающий «Баффало Сэйбрз» Тейдж Томпсон, который оформил хет-трик и отдал две результативные передачи в матче с «Монреаль Канадиенс» (5:3).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

