Голкипер «Айлендерс» Сорокин вошёл в тройку звёзд игрового дня НХЛ
Поделиться
Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин оформил «сухой» матч в игре с «Эдмонтон Ойлерз» (1:0) и был признан второй звездой игрового дня НХЛ. Голкипер отразил все 35 бросков канадского клуба. Игра «на ноль» стала для него пятой в текущем сезоне.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 января 2026, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
0 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Дюклер – 53:42 (pp)
Третьей звездой игрового дня признан форвард «Вегас Голден Найтс» Джек Айкел, на счету которого победный гол в овертайме игры с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:5 ОТ) и три результативные передачи.
Первая звезда игрового дня — нападающий «Баффало Сэйбрз» Тейдж Томпсон, который оформил хет-трик и отдал две результативные передачи в матче с «Монреаль Канадиенс» (5:3).
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Комментарии
- 16 января 2026
-
10:25
-
10:12
-
10:10
-
10:00
-
09:50
-
09:46
-
09:42
-
09:30
-
09:19
-
09:05
-
08:56
-
08:40
-
08:30
-
08:29
-
08:23
-
07:26
-
07:02
-
06:38
-
06:38
-
06:31
-
05:59
-
05:42
-
05:38
-
05:37
-
05:11
-
04:54
-
04:17
-
03:58
-
03:21
-
03:03
-
02:54
-
01:55
-
01:25
-
00:17
- 15 января 2026
-
23:55