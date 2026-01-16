Матвей Мичков подрался с соперником тяжелее на 11 кг, вступившись за одноклубника

21-летний российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков подрался с 28-летним защитником «Питтсбург Пингвинз» Блейком Лизоттом в выездном дерби штата Пенсильвания — матче регулярного чемпионата НХЛ, который прошёл в Питтсбурге в ночь с 15 на 16 января мск и завершился победой «пингвинов» над «лётчиками» со счётом 6:3.

ВИДЕО

На 42-й минуте игры при счёте 4:1 в пользу «Пингвинз» Мичков вступился за одноклубника — 20-летнего нападающего Денвера Барки, которого Лизотт атаковал жёстким силовым приёмом с применением локтя в область головы. Несмотря на то что вес соперника был больше на 11 кг (78 кг против 67 кг у Мичкова), Матвею удалось после обмена ударами повалить его на лёд.