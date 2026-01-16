Матвей Мичков подрался с соперником тяжелее на 11 кг, вступившись за одноклубника
21-летний российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков подрался с 28-летним защитником «Питтсбург Пингвинз» Блейком Лизоттом в выездном дерби штата Пенсильвания — матче регулярного чемпионата НХЛ, который прошёл в Питтсбурге в ночь с 15 на 16 января мск и завершился победой «пингвинов» над «лётчиками» со счётом 6:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
6 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Бразо (Киндел, Манта) – 02:16 (pp) 2:0 Раст (Летанг, Кросби) – 12:25 (pp) 3:0 Чинахов (Малкин, Новак) – 21:16 3:1 Аболс (Йорк, Грундстрём) – 22:17 4:1 Лизотт (Аччари) – 38:29 5:1 Кросби (Малкин, Ракелль) – 43:10 (pp) 6:1 Дьюар (Новак) – 44:27 6:2 Силер (Барки, Юульсен) – 50:54 6:3 Мичков (Барки, Кутюрье) – 57:25
На 42-й минуте игры при счёте 4:1 в пользу «Пингвинз» Мичков вступился за одноклубника — 20-летнего нападающего Денвера Барки, которого Лизотт атаковал жёстким силовым приёмом с применением локтя в область головы. Несмотря на то что вес соперника был больше на 11 кг (78 кг против 67 кг у Мичкова), Матвею удалось после обмена ударами повалить его на лёд.
